Marie-Claude HERBAN

- Suivi d'une vente :



. Avis de valeur (stationnements, appartements, maisons, terrains, murs commerciaux, immeubles ...)

. Définition du segment de marché

. Conseil pour mise en vente (diagnostics, photos, home staging)

. Communication et choix des supports

. Présentation du bien, visites

. Vente

. Suivi de dossier (obtention du prêt, relation avec le notaire...)



- Suivi d'une acquisition :



. Découverte du client et de ses attentes

. Conseil : étude de budget et aide à la mise en place du financement

. Recherche du bien souhaité

. Visites

. Mise en relation avec architectes ou artisans suivant les besoins

. Négociation

. Vente

. Accompagnement jusqu'à l'entrée dans les lieux



Mes compétences :

Transaction immobilière, étude de financement immo