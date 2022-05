Marie-Claude HURON

Mon cœur d'activité est l'amélioration des relations humaines afin d'optimiser les organisations, la motivation, la gestion du stress et des conflits

Suite à mon expérience professionnelle, après avoir occupé plusieurs postes à responsabilité et avoir encadré des équipes, je me suis naturellement dirigée vers la formation orientée sur le management d'équipe et les outils d'efficacité professionnelle.

Les relations humaines étant pour moi un levier de leadership je travaille avec les outils de communication interpersonnelle.

J'interviens également dans les établissements médicalisés pour personnes âgées et dans les établissements scolaires.



Formation de formateur (Cegos), formation en Relation humaines ( le dojo) Formation en AT Niveau1 et Former à la T.O.B d'Eric Berne





Mes compétences :

Ecoute

Aide à la décision

Partenariats

Sophrologie