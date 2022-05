Marie-Claude KOENIG

Je souhaite apporter mon support basé sur une expérience concrète de plus de 8 ans dans le domaine de la responsabilité sociétale des entreprises.

Prendre en charge et développer la responsabilité sociétale d'une entreprise dans une démarche de développement durable en s'appuyant sur les 3 piliers: économique, social et environnemental, est un challenge que je suis prête à relever avec motivation et plaisir.



Mes compétences :

Mettre en oeuvre des politiques de développement d

Analyse des risques

Définir une politique de développement durable

Conduite du changement

Préconiser des améliorations en matière d'organisa

Coordonner l'acivité d'une équipe

Piloter des projets