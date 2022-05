Marie Claude LAMA

Diplômé en master Réseaux et télécommunications avec 2ans d'expérience dans le domaine des télécommunications.

J'ai une connaissance étendue des différentes générations radio mobiles (2G, 3G, 4G) ,au dimensionnement et à la planification radio (Atoll, Google Earth, MapInfo). Cette formation m'a également permis de faire de la caractérisation des équipements radiofréquences,de la CAO (HFSS, ADS, CST), de la RFID, et de la configuration des switch et routeur.

Je recherche idéalement un poste d'ingénieur Radio chez les opérateurs réseaux mobiles et chez les équipementiers afin de réaliser mon projet professionnel.



Mes compétences :

Organisation d'évènements

RFID

Radiofréquences

Wi-Fi

WCDMA

VPN

VHDL

TCP/IP

Matlab

ADS

HFSS

CST

Atoll

Certification Cisco

5G

Java

Linux

Packet Tracert

LAN MAN WAN

GNS3

ADSL

2G 3G 4G Networks

Optisystem

TEMS Investigation

MapInfo

Actix