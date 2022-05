Marie-Claude LAVISSE

Je pratique la réflexologie plantaire, une thérapie manuelle et naturelle basée sur la stimulation de points réflexes selon une cartographie reliée à la projection anatomique du corps sur le pied.

Cette technique agit sur le plan organique et émotionnel. elle rééquilibre

le corps, élimine les toxines, améliore les circulations.

Elle ne pose pas de diagnostic et ne remplace en aucun cas la consultation chez un médecin.

Elle apporte un bien-être.



Mes compétences :

Formation complémentaire en Aromathérapie