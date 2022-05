Marie-Claude LECURIEUX-LAFAYETTE

12 d'expérience secteurs Matériel Médical(US/IRM) et Hospitalier / Environnement international exigeant/ Trlingue Anglais-Espagnol



Au sein des sociétés ESAOTE France(2001) et Kontron Medical Groupe ESAOTE (2007), j'évolue dans le service marketing et commercial.



Diplomée d'une matrîse LEA et d'un DESS de gestion de projets, j'ai débuté mon activité professionnelle en 1999 à la Direction des Affaires Economiques et des Equipements du CHU de Bordeaux en tant qu'adjoint des cadres responsable du pôle Prestations et des appels d'offres.

En 2001 j'ai intégré la société Esaote France en tant qu'assistante de direction commerciale/marketing. En parallèle j'ai assurée la fonction d'assistante de management Qualité. Aujourd'hui j'occupe la fonction de responsable marketing et communication et coordonne le service marketing et de support à la vente.



Mes compétences :

Marketing Opérationnel

Organisation

Appels d'offres

Marchés publics

Planification