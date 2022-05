Marie-Claude MARCHAL MARIE-CLAUDE

Je suis une enseignante récemment en retraite. Je suis d'un naturel dynamique et je désire que ma retraite fasse sens. Je pense que l'auto entrepreneuriat est un bon moyen pour réinvestir ses compétences de manière assez souple.

J'étais professeur d'allemand en lycées et collèges avec plusieurs séjours en Allemagne, j'ai organisé des échanges; en 2000 j'ai passé un an en Ecosse pour être plus performante dans les classes bilangues anglais-allemand.

J'ai fait des traductions pendant plusieurs années pour le tribunal de grande instance

J'ai un master Français langue étrangère. Pour l'instant je fais du bénévolat dans une association qui accueille les étrangers.

J'ai fait récemment une formation de "pleine conscience" pour aider à la concentration et à la maîtrise des émotions.

J'aime lire, je fais du violon et du yoga.