Marie-Claude MAROTINE

Depuis Avril 2007, j’occupe le poste de technicienne Qualité au sein de LAB Assistance à Orléans. Au fil de ces années passées, j’ai participé à la démarche qualité de l’entreprise, notamment à l’élaboration du système documentaire et à la réalisation de différents travaux liés à la certification ISO 9001 v2008 et ISO 14001 comme la mise en place d’indicateurs et la veille réglementaire. Depuis 2012, J’ai également en charge l’animation sécurité avec la réalisation de l’évaluation des risques professionnels, l’élaboration des fiches de poste, des fiches individuelles d’exposition aux risques chimiques, du document unique, des causeries sécurité ….



En plus de mon expérience professionnelle, j’ai entrepris de suivre une formation diplômante au CNAM Centre d’Orléans qui m’a permis d’obtenir le Magistère en Management Intégré Qualité-Sécurité-Environnement en Octobre 2013





Mes compétences :

Audit

Compétence technique en HPLC , CPG et appareil de

Mise en place d'un système deQSE

Mise en place de l'ISO 9001