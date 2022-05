Marie-Claude NAEYE

Je suis sophrologue, (D.U. Faculté de droit et Santé de Lille 2) et Thérapeute de Couple (Formations effectuées à Tournai) et praticien en Reiki. Mes études de thérapeute (utilisant différents outils tels que les thérapies brèves, la CNV, l'hypnose, la gestalt thérapie) me permettent d'accompagner chaque personne dans une relation d'aide, soit en individuel ou pour les couples qui le désirent. Je suis installée en cabinet à Fleurbaix et je peux me déplacer à domicile pour les personnes à mobilité réduite. J'anime également des séances en groupe pour toute personne motivée et désireuse de travailler en développement personnel. Mon intentionnalité est positive. Je travaille dans l’écoute, sans jugement, dans le respect de la dignité de chaque personne, dans sa liberté et son parcours de vie. La sophrologie s’inscrit dans un accompagnement psycho-corporel, dans une relation d’aide avec des techniques qui lui sont propres : relaxations dynamiques, exercices corporels doux et respiratoires, entraînement mental (pensée positive, visualisation), techniques de concentration, méditation, respiration conscience. Elle se définit comme une méthode qui a pour but majeur d'harmoniser le corps et la conscience pour un bien être.

Mon objectif est d'aider la personne à devenir autonome dans la gestion de ses émotions au quotidien par le biais d'entraînements réguliers.

Pour toute information vous pouvez me contacter au 06.30.31.43.35 ou sur la boite mail

: naeye.marie-claude@orange.fr



Mes compétences :

Bien être

Analyse des besoins

Ecoute

Empathie

Relation d'aide