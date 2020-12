Eric SAVOYE

Au cours des 12 dernières années, J'ai été amené, au sein du Département des Ressources Numériques du CHRU de Lille, à piloter des projets informatiques d'envergure rendus complexes par leur niveau d'intégration, par leur transversalité à l'activité de soins, impactant parfois un grand nombre d'utilisateurs (jusqu'à 4500).



Voici le portefeuille des projets que j'ai eu à gérer:



La gestion des repas patients depuis la prise des commandes, en passant par la production en cuisines jusqu'à l'acheminement des plateaux repas aux lits des patients.



La gestion des demandes de réapprovisionnement par les services de soins auprès de la pharmacie centrale et de la plateforme logistique au travers un système d'armoires fonctionnant en "plein-vide" (concept Kanban) faisant usage de la technologie RFID.



Les demandes de travaux et de la maintenance technique.



Les transports de patients inter et intra établissements.



Les demandes de services par les services de soins au travers le logiciel de gestion économique.



La mise en oeuvre du plan de continuité d'activité des laboratoires du Centre de Biologie et de Pathologie du CHRU de Lille.



Le remplacement de l'application de réponses aux intoxications du Centre Antipoison.



En parallèle, j'assure le maintien en fontionnement opérationel des logiciels de gestion des équipements biomédicaux, de monétique des selfs du personnel ainsi que de l'application dédiée à la médecine préventive du personnel: Migration de versions majeures, mises en place d'infoservices, évolutions fonctionnelles et techniques.



Sur un plan personnel, je pratique de façon régulière des sports tels que la natation et le bowling, des activités artistiques comme le dessin, la peinture à l'huile et la photographie. Je m'intéresse aux nouvelles technologies liées aux innovations informatiques. J'aime le contact avec la nature par le biais de voyages, ballades et randonnées.



Mes compétences :

Gestion de projet

Analyse de risque

Gestion budgétaire

Pilotage

Développement informatique

Analyse des besoins

Coordination de projets

Analyse fonctionnelle

Conduite du changement

Merise

Architecture client-serveur

Marchés publics

Oracle

SQL server

AS/400

Windows Server

Réseau

Visual studio

Microsoft Project

Microsoft Visio

Méthodologie de projet

Health Level 7 (HL7)

Modélisation UML

EAI