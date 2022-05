Marie Natkin, accompagnatrice de managers, d'entrepreneurs, de responsable d'équipe. Ma triple expérience du domaine de la santé en Suisse et en Arabie, du management d'un réseau de boutiques haut de gamme à Paris et de la pratique du recrutement pour différentes PME et TPE, m'a conduite, chemin faisant, à l'accompagnement individuel et collectif des personnes qui évoluent en entreprise.



Mes compétences :

Accompagnement

Bilan de compétences

Coaching

Vision