Pascale BRETON

Je sais par expérience qu’il est possible de rebondir et de réussir sa vie professionnelle après une épreuve. Après une longue carrière en entreprise, j'ai fondé le cabinet Universe & You spécialisé dans l’accompagnement de la reprise et de la transition professionnelle après un grave problème de santé ou un long arrêt.



Combinant mon expérience du management et ma formation de Coach de Carrière, j’ai créé des parcours de coaching spécifiques à l’attention des actifs touchés, mais également des managers et des équipes concernés par la maladie d’un salarié.



Ces programmes individuels et collectifs ont pour objectifs de :

• Préparer à la reprise du travail ou à l’élaboration d’un nouveau projet professionnel

• Soutenir la reprise de poste

• Accompagner le manager dans sa posture et son organisation

• Stimuler la réflexion de l’équipe sur ses pratiques et ses opportunités



Le besoin est particulièrement important en entreprise où les collaborateurs touchés sont de plus en plus nombreux et les managers souvent démunis face aux défis humains et opérationnels que posent les situations de fragilité.



J’exerce ma mission avec l’ambition de faire évoluer les mentalités et d’inspirer aux organisations des dispositifs engagés pour soutenir la réintégration et favoriser durablement la réussite et l’équilibre.



Je suis formée au coaching de carrière, au coaching d’équipe et à l’animation de formations par l’Erickson College International de Vancouver. Je suis certifiée au niveau Associate Certified Coach par I’International Coach Federation (ICF). Je suis bilingue et exerce en français et en anglais.



Retrouvez mes programmes sur www.pascalebreton.com