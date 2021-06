Pascale BRETON

Depuis 12 ans à la direction de la recherche d'HEC Paris, je suis en contact avec plus de 200 professeurs chercheurs et doctorants, essentiellement de nationalités étrangères. Jaide à la gestion des publications scientifiques et au relais des informations académiques auprès de la direction générale, des directeurs de programmes du campus, dauditeurs et daccréditeurs, nationaux comme internationaux. Mon rôle de support est essentiel pour faciliter les travaux de recherche menés par les professeurs chercheurs.