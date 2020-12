Virginie BRASSET

J enseigne le Wutao, qui est une pratique corporelle énergétique contemporaine empreinte de philosophie taoïste. C est une discipline contemporaine.



Cette danse du "Tao" ou danse " de la vie" , libère le corps et l'esprit à partir d'un mouvement ondulatoire de la colonne vertébrale, déclenché par le relâcher alternativement du plancher pelvien et coccyx- sacrum, couplé au souffle.



Elle permet de retrouver une liberté et fluidité de respiration, de mouvements et de sentiments.



Le but n'est pas d'effectuer un mouvement parfait mais de ressentir une émotion susceptible de guider son geste.



Mes ateliers et stages : EN GUYANE (AMERIQUE DU SUD) et VAR (METROPOLE)



- Centre Les Bambous à CAYENNE en GUYANE (avenue Charlery) mercredi de 10 à 11h30



- Grand marché bio à CAYENNE- MATOURY en GUYANE (Zone Collery 5) tous les mardis de 17h30 à 19h et deux samedis par mois



- Médiathèque à KOUROU, tous les jeudis de 11 h à 12h30 et 15h30 à 17h



- Carbet au 40 av. louis Caristan tous les mercredis de 16h à 17h30 et tous les vendredis de 8h à 9h30



