Marie Claude PERRAUD

Consultante Indépendante depuis 2002 collaborant avec des Cabinets Conseil RH et intervenant au sein du Département Développement Personnel d'une ESC, mes interventions s'appuient sur 23 années de responsabilités commerciales dans de grandes entreprises de haute technologie et de finance et 5 années en Cabinet Conseil RH (recrutement par approche directe principalement), comme Consultante puis Directeur Associé (certifiée SOSIE et MBTI, formée au CNAM en Conduite de Coaching et Supervision).



Du choix d'un projet personnel et professionnel, à la prise de fonction dans un nouveau poste, à une transition de carrière dans le cadre d'un PSE : vous aider dans votre prise de décision, dans la connaissance du marché et de ses acteurs, dans la mise en place efficace d'une stratégie de recherche d'emploi, dans la réussite de nouveaux défis, pour vous permettre d'optimiser votre parcours professionnel.



Mes compétences :

Approche directe

Autonomie

Autonomie professionnelle

Bilan de carrière

Coaching

Développement personnel

MBTI

SOSIE