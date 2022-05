Marie Claude PERRET

Un petit aperçu de ma nouvelle activité ou je suis devenue une passionnée, curieuse et sutout très motivée.



Je suis disponible pour réaliser pleinement ma passion, celle d'acteur de complément ( figurante, silhouette, petit rôle pour film, TV, pub.



Octobre 2015 : "Jules Le Film" dans le rôle la grand-mère de Jules écrit et réalisé par Jérémy Trichard et Angèle Chataigner



Août 2015 : "Takink Off with the Ground " dans le rôle de la grand mère Clip du Groupe Doorsfall réalisé par Hugo Chetelat https://www.youtube.com/watch?v=5YuDCEIlylw&feature=youtu.be



Août 2015 : "Monsieur Gentil va au Paradis" dans le rôle de la femme de ménage réalisé par Siham Hinawi et Elvire Munoz scénariste produit par 6TMD Films



Mai 2015 : "Amis Publics n°1" réalisé par Edouard Pluvieux avec Kev Adams et Paul Bartel



Avril 2015 : Publicité "Biere Cardinale"



Avril 2015 : "Anomalia Femme de l’homme à la canne Série fiction 8x42 mn, créé par Pilar Anguita-McKay, réalisé par Pierre Monnard produit par Point prod Fiction



Mars 2015 : Spot publicitaire " Savoie Audition" https://vimeo.com/122011470



Janvier 2015 : "A day like a week" réalisé par Kader AYD, avec un casting américain, notamment Armand ASSANTE, Richard SAMMEL, Tom SIZEMORE et Steven BAUER.



Décembre 2014 : "Mantra" Drame - Réalisation & Scénario : Ho Lam Casting : Tien Shue, Audrey Giacomini, Alain Blazquez, Tapa Sudana Lam produit par les films du Cygne



Octobre 2014 : "Floride" avec Jean Rochefort, Sandrine Kiberlain réalisé par Philippe Le Guay produit par F comme Film



Août 2014 : "Hôtel Terminus" Réalisé par Dorothe Wolner-Hanssen Sara, produit par Vega Film (Suisse) tourné à Genève



Août 2014 : "Station Horizon" série TV de la RTS réalisée par Romain Graf et Pierre Adrian Irlé coproduit par Jump Cut Production et RTS.



Août 2014 : "A fleur de Peau" à Bossey réalisatrice Virginie Maury



Juillet 2014 : "L’heure de Juliette" Film de Jérôme Navarro avec Andréa Ferréol, Henri Guybet, Patrick Préjean, Anne Jacquemin, Catherine Hosmalin, Christian Charmetant et Macha Méril.



Juin 2014 : Passante pour la série télévisée France 2 "Disparue" de Charlotte Brandstrom avec Alix Poisson et Pierre-François Martin Laval seront entourés par Camille Razat, François-Xavier Demaison, Alice Pol et Stéphane Debac.



Juin 2014: Clip Musical WELCH x VSO- Le rap est cuit de Valentin Plan réalisé par Maxime Roux et Valentin Plan produit par First Off production : https://www.youtube.com/watch?v=MWdwq2YxBbA



Juin 2014: Rockeuse Spectatrice d'un concert de rock pour le long métrage franco-suisse "FOR THIS IS MY BODY"(Pulse) réalisé par Paule Muret Coproduction internationale : Close up Films (Suisse) / Les Films d'ici2 (France) avec Carl Barât (Le rocker), Audrey Bastien (la groupie), Fanny Ardant......



Mai 2014 : Cliente du palace à Menthon-Saint-Bernard (74) - tournage époque 1986 dans une série brésilienne "Falso Brilhante " réalisée par Rojerio Gomes, Pedro Vasconcellos et Andre Felipe Binder. Production Globo avec Chay Sued (José Alfredo de Medeiros), Adriana Birolli (Maria Marta), Joana Santos...



Avril 2014: Animatrice pour yaourt Auchan Epagny



Avril 2014: Cliente d’un restaurant chic pour téléfilm d’Ernesto Ona « UP AND DOWN » produit par GETEVE et FR3 avec Charlotte de Turckheim



Avril 2014: Emission TV Public pour un débat télévisé de la RTS (Radio Télévision Suisse) "Infrarouge" présenté par David Berger



Mars 2014: Comédienne pour le court métrage « l’Euromillion » réalisé par Marine Willerval, Lucie Ribes Martinez, Robin Vittoz Production de la section "Cinéma-Audiovisuel" du Lycée Gabriel Fauré d'Annecy -74



Mars 2014 : Silhouette pour le court métrage « Le Jumeau » réalisé par Sébastien Gillis produit par l’école de cinéma de Genève.



Janvier 2014 : Série TV (6 x 52') de France TV "Dérapage" réalisée par Julien Despaux (Coproduction : Troisième Œil Story / France TV) avec Hélène de Fougerolles, Antoine Duléry, Michel Voïta, Paul Bartel, Alain Blazquez... ...



Décembre 2013 : Participante au jeu les Imbattables ( Radio Télévision Suisse)



Décembre 2013 : Publicité Migros Lausanne (Suisse)



Décembre 2013: Figurante Emission TV : PUBLIC pour un jeu télévisé de la RTS 1 (Radio Télévision Suisse) "Les clés de la fortune" en collaboration avec la Loterie Romande, présenté par Carine Delfini et Jean-Marc Richard



Octobre 2013 : Participante au jeu « Les clefs de la fortune » Rts (radio télévision Suisse Romande) à Genève présenté par Carine Delfini et Jean-Marc Richard en collaboration avec la Loterie Romande.



Octobre 2013 : Film institutionnel pour une entreprise de consulting (Franklin Covey). A Genève



Juin 2013 : Acteur de complément pour " L’Heure du secret saison 2" série de fiction romande réalisée par Elena Hazanov écrite par Alain Monney et Gerard Mermet produite par CAB Productions et la RTS.



Juin 2013 : Cliente de la vente aux enchères pour " Louis la Brocante et les bruits de couloir" Episode 44 de la série à succès Louis la brocante. Réalisé pour France 3 par Véronique Langlois, avec : Victor Lanoux (Louis Roman), Evelyne Buyle (Maryvonne). Elsa Lunghini (Garance), Serge Dupuy (Marceau), Nicolas Grandhomme (Pierre Carbannier) ...



Avril 2013 : Rôle de Mammy pour le Clip Musical "J’voudrais sortir dehors" interprété par Abdel Lertri réalisé par Hugo Chetelat. Auteur du texte Eddy Martin. https://www.youtube.com/watch?v=eDbKcxPS7e4





Mars 2013 : Spectateur dans le long métrage "Pause" au théâtre de l’Arsenic à (Lausanne -Suisse) de Mathieu Urfer coproduit par les Suisses de Box Productions et les Belges de Novak Productions avec Julia Faure, André Wilms, Baptiste Gilliéron.



Mars 2013 : Acteur de complément pour le film "Les Yeux jaunes des crocodiles" de Katherine Pancol réalisé par Cécile Telerman produit par Manuel Munz avec Emmanuelle Béart, Julie Depardieu, Patrick Bruel et Karole Rocher.



Janvier 2013 : Acteur de complément pour le téléfilm "A corde tendue" de Pierre-Antoine Hiroz (Coproduction : Adrenaline Production / France Télévision) avec Bruno Wolkovitch, Danièle Evenou, Pénélope-Rose Lévèque, Margot Bancilhon, Cédric Weber...



Décembre 2012: Acteur de complément Cliente de bar dans le long métrage "Je fais le mort" de Jean-paul Salomé (Coproduction : Les Films du Fleuve / Diaphana Films / France 3 / La société des frères Dardenne) avec François Damiens, Géraldine Nakache, Lucien Jean-baptiste, Anne Leny...

Décembre 2012: Acteur de complément : pour l'épisode 13 de la série TV policière (20 x 45') "Dos au mur". Série créée par Cécile Gérardin, Charlotte Pailleux, Hassan Maberki et destinée à la nouvelle chaîne de la TNT CHERIE 25.



Décembre 2012: Figurante Emission TV : PUBLIC pour un jeu télévisé de la RTS 1 (Radio Télévision Suisse) "Les clés de la fortune" en collaboration avec la Loterie Romande, présenté par Carine Delfini et Jean-Marc Richard .



Novembre 2012 : Acteur de complément à l'enregistrement d'un vol Genève-Paris dans le long métrage "Sam" d'Elena Hazanov (Production : Close Up Films) avec Sacha Guerreiro (Sam), Frédéric Landenberg (Gérôme), Séverine Bujard (Sylvie), Catherine Guggisberg (Lise), (tournage à l'aéroport Cointrin de Genève -Suisse)



Novembre 2012 : Femme Pomponnée dans le Clip Musical de « La Grande Sophie » J’irai sucrer les fraises réalisée par Agathe Riedinger, produit par Marcassin.



Octobre 2012: Acteur de Complément pour le tournage « Kader Chérif » au palais de justice de Lyon série policière télé pour France 2, produit par Makingprod, réalisé par Vincent Giovanni, petit-fils de José Giovanni joué par Abdelhafid Metals.



Comédienne dans le rôle de la dame qui pleure en consultant les documents pour le tournage de « Mémoire vive » auteur réalisateur David Ribotti produit par Charlie Bus Production avec Kelyan Blanc et Blanche Ravalec.



Juillet 2012 : Acteur de Complément pour le tournage « Entre Ange et Démon » réalisé par Pascal Forney avec Jérôme Ricca, Alexandre de Marco produit par Imagina Studio (Lausanne)



Acteur de Complément invité à l’anniversaire de Tasha pour le court métrage « 24/7 T-shirt Fix » de Nastassia Roulin Réalisatrice, dans le cadre du concours "The Golden Velvet",(tournage à Genève - Suisse-)



Juin 2012 : Acteur de Complément cliente de l’épicerie suisse en 1916 (tournage à Genève - Suisse-) dans une série historique (EDNP saison 2 épisode 15) "En direct de notre passé" de Noël Tortajada et Nicolas Frey (Coproduction : RTS Suisse Romande / Rita productions)



Acteur de Complément dans une brocante pour « Louis et Les Anguilles Bleues » Episode 42 de la série à succès Louis la brocante. Réalisé pour France 3 par Bruno Gantillon, avec : Victor Lanoux (Louis Roman), Evelyne Buyle (Maryvonne)......



Mai 2012 : Comédienne pour le rôle de la Dame Pétition à Confignon (Suisse) pour la série "Port d’Attache" réalisée par Anne Deluz produit par Point Prod. (CH) pour la RTS1, écrit par David Pion.



Acteur de Complément cliente du palace à Lausanne pour le film "Puppy Love" de Delphine Lehericey (Coproduction internationale : "Box Production" Suisse / "Entre Chien et Loup" Belgique / "Paul Thiltges Distribution



