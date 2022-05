Marie-Claude DERAY

Adjointe du manager Administration des ventes de 1988 à 1999, groupe Rubermaid Corp. Ensuite, Responsable Commercial et Logistique pendant 2 ans avant de gérer le portefeuille des commandes d'achats pour un seul client GO SPORT en matière de transit maritime et aérien de 2001 à 2005. Achats et appro. en 2006 avant d'être chef de projet Supply Chain, interface et pilote pour les exportations de toute la gamme des Biocides pour le groupe ISP Corp. (ASHLAND) de 2007 à 2009. Achats pour DAW France en 2010 échanges avec l'Allemagne pour les échantillons et couleurs suivi de la mise en place de la structure d'achats et optimisation de la surface de ventes existante avec élaboration de plans de formations du personnel en interne pour DELEK - mission sur 2 ans . De 2016 à 2018 Assistante Commerciale Interco pour les devis et catalogue concernant les révisions et les nouveaux marchés. Embauchée en CDI Intérimaire par MANPOWER j'ai notamment travaillé chez HUTCHINSON JPR pour Airbus à uun poste similaire.



Activités et associations : Responsable d'un Centre de séjours linguistiques pour allemands à Amiens- ESFA,

Intervenant pour l' A R P - cours d'anglais pour jeunes en difficulté depuis 2006.



Mes compétences :

Construction d’un plan de formation

Accompagnement au démarrage d’usine

Plan directeur pour les flux de produits

Mise en place et déploiement de SAP c/o CURVER

Création d’un service export

Gestion transport et douane

Invoicing > Issuing Invoices

Commodities

Cost management

ISO 900X Standard

Portfolio Administration

Citrix Winframe

Poduflex

IBM AS400 Hardware

JBA Système 21

JDEdwards Suite

Lotus 1-2-3

Mapics

Microsoft Excel

Microsoft Office

Microsoft Outlook

RAP

SAP