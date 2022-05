Bonjour à vous



Qui suis je ?



J'ai 58 ans, je suis

FORMATRICE D'ADULTES

Forte de MA FORMATION validée de FORMATRICE D'ADULTES,

Forte de mon PARCOURS PROFESSIONNEL : Responsable tour à tour de deux centres de profit puis Chef des Ventes au sein d'un Groupe de Presse reconnu

Forte de MA RECONVERSION REUSSIE : je forme actuellement un groupe de 16 apprenants à l'acquisition des SAVOIRS DE BASE - CONSTRUCTION DU PROJET PROFESSIONNEL

Cette mission est un véritable challenge compte tenu du contexte économique.

Je suis persuadée que tout individu peut apprendre et que la formation tout au long de son parcours professionnel est un gage de réussite .

Forte DE L' ENERGIE que me procure mon environnement familial, mes relations et amis

Forte de L'ENVIE D'AVANCER car vous le savez nous ne sommes jamais à l'abri d'un succès



Je travaille à temps partiel et me tiens à votre disposition pour vous faire bénéficier de mes compétences, de mon expérience professionnelle



Alors à très bientôt



Marie Claude Pichat



Mes compétences :

Pugnacité

Capacité d'analyse

Dynamisme