Marie-Claude ROG

MES COMPETENCES :



Gestion des dossiers clients et fournisseurs (élaboration, suivi et relances de devis, commandes et factures : 150/200 factures/mois)

Gestion administrative dans le cadre des moyens généraux

Gestion du personnel : recrutement des intérimaires, contrat de travail, création et tenue des dossiers salariés, DUE, déclaration DDTE, médecine du travail, élaboration des variables de paye, congés, maladie, accident travail, tenue des registres, suivi tableau des effectifs, etc…

Gestion d'une flotte de 300 véhicules

Accueil physique et téléphonique : clients, V.I.P… Filtrage, étude de la demande, renseignements.

Gestion du courrier : arrivée, dispatching dans les services et départ.

Rédaction et frappe de courriers, comptes rendus, devis, notes internes, envois de mailing.

Maîtrise de Word, Excel, Power Point, Outlook, Internet (recherches documentaires, gestion du site internet et intranet de l’entreprise), notions d’Access. Notions de comptabilité. Notions d’anglais

Gestion planning de réunions, tenue d’agendas de RV, gestion des déplacements (des commerciaux et directeurs).

Gestion des tableaux de bord (suivi des dossiers en cours, indicateurs divers).

Gestion des gardes des médecins urgentistes d’une quinzaine de cliniques, en liaison avec les hautes instances de la CPAM nationale et régionale (du contrôle jusqu’à l’accord de paiement).

Organisation de réunions, salons, réceptions : choix de la salle, du traiteur, des animations, envoi des convocations,…(jusqu’à 100 personnes).

Elaboration d’un guide touristique papier et sur internet (rédaction des textes, choix des photos, mise en page, contact avec l’éditeur).

Mise en page et reprographie d'une revue de presse pour 40 personnes.

Accueil physique et téléphonique : clients, V.I.P… Filtrage, étude de la demande, renseignements.

Gestion du courrier : arrivée, dispatching dans les services et départ.

Rédaction et frappe de courriers, comptes rendus, devis, notes internes, envois de mailing.

Maîtrise de Word, Excel, Power Point, Outlook, Internet (recherches documentaires, gestion du site internet et intranet de l’entreprise), notions d’Access. Notions de comptabilité. Notions d’anglais



Mes compétences :

Gestion

Relationnel

Commercial