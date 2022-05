Marie-Claude VIEULES

Dirigeante @dc Gestion : Production de spectacles, gestion de festivals, d'associations, d'entreprises, aide aux particuliers



Spécialisation Spectacles vivants, Bâtiment, Animation culturelle,



Vingt ans d'expérience dans l'animation culturelle : gestion comptable, administrative et traitement de la paye dans une école de musique



Depuis 12 ans, assistante de gestion dans une entreprise de charpente couverture menuiserie : traitement administratif, commercial, comptable ; traitement de la paye, gestion des dossiers du personnel



Depuis 15 ans, responsable comptable et paye d'un festival "Les Rencontres Musicales de Figeac"



Assistante technique : réponse aux marchés publics dématérialisés ou pas, gestion des dossiers clients (PV de réception, DOE,...).



La paye : domaine d'intervention qui me passionne. Veille sociale et juridique permanente, formations annuelles pour être performante et à la pointe de l'expertise.



Mes compétences :

Paie

Gestion d'entreprise

Appels d'offres

Marchés publics

Festival

Intermittents