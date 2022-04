François SIMON

Après différentes expériences au sein de grands groupes dans les secteurs des Télécommunications, de l'Automobile et du Conseil ... j'ai décidé de mettre à profit mes compétences en créant en 2010 une société spécialisée dans l'achat et la vente de métaux précieux et diamants.



Véritable entreprise numérique dotée de deux agences physiques (5 à l'horizon 2018), LingOr répond à la demande des particuliers et des professionnels qui souhaitent revendre leurs métaux précieux (bijoux, débris, pièces et lingots), mais aussi investir dans l'Or et l'Argent pour diversifier leur patrimoine et faire face à l'économie de demain.



Vous comprendrez rapidement notre univers :Array



A très bientôt !



François



Mes compétences :

Vente

Communication

Entreprenariat

Marketing

ECommerce

SEO

Internet

Management

Stratégie d'entreprise

Stratégie commerciale