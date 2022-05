Marie Claude VINCENDEAU

Forte de mon expérience en technique de vente, j'oriente celle -ci dans le secteur du bio qui est mon domaine de prédilection.

Autodidacte, j'ai associé mon parcours de biologie médicale au conseil en naturopathie, compléments alimentaires , alimentation théorique, cosmétique bio et en 2011 je me suis orientée vers la cosmétologie en passant un diplôme.

Je suis à la recherche d'un poste en boutique bio, ou comme commerciale pour une marque , un laboratoire, sur un département, un région ou la France entière, les déplacements envisagés.

Mon regard se tourne vers les domaine de la beauté et du bien-être avec pour moteur la confiance établie entre les divers partenaires pour créer de magnifiques relations dans un contexte commercial

et de conseil !