Stephane GUILLOTEAU

Bonjour,



Je m'appelle Stéphane, je vis en Ile-de-France.



Ancien adjoint puis manager metier DPH et LQUIDE pour CARREFOUR, où j'ai appris a organiser une equipe (10 a 16 collaborateurs) , la motiver et la faire evoluer,

a mettre en oeuvre l'evolution de mon rayon en matiere de presentation, de CA (11 à 15M d'Euro)

gerer la marchandise, les collections, negocier avec les fournisseurs les produits a mettre en avant pour les catalogues et les nouveautés a venir.



Après une période de recherche d'emploie et une envie d'entreprendre, je me suis mis a mon compte, ce qui m'a permis d'être indépendant à temps partiel ou à temps complet et de découvrir le monde des affaires et le business.



Aujourd'hui, en parallèle de mon chômage je développe une activité en tant que distributeur dans le bien être avec une sociétés leader dans un marché qui ne connaît pas la crise : "L'ANTI-AGE". Avec ses technologies brevetées, cette société est en avance sur ce domaine avec des produits innovants.



En plein démarrage en France et en Europe, présente dans 120 pays, elle ne cesse de se développer dans le monde entier.

Si comme moi votre santé, votre équilibre et votre apparence ont de l'importance pour vous je vous invite à découvrir mon site, ma page Facebook et une vidéo d'un de nos produits :



stephaneguilloteau.jeunesseglobal.com

https://www.facebook.com/stephaneg.JGconseil

https://youtu.be/x0bWID79rAY



L'aventure vous tente ? Clients ou partenaires vous êtes les bienvenue dans mon univers



Passionné par l'entreparneuriat et de développement personnel, je souhaite partager des informations et de la formation gratuites et génériques avec tous ceux et celles qui sont déterminés à réussir, quelque soit la société avec laquelle vous vous êtes associé.



Cordialement



Stéphane









Mes compétences :

GESTIONNAIRE

MANAGER

NETWORK MARKETING

TRAVAIL EN EQUIPE

RELATIONNEL RESEAU

MANAGEMENT

INTERNET

MLM

GESTION DES LITIGES FOURNISSEURS

VENTE DIRECTE

TRANSMETTRE SON SAVOIR FAIRE

GESTION DE STOCKS

MARKETING DIRECT

NEGACIATIONS COMMERCIALES

MARKETING

VDI

VEILLE CONCURRENTIELLE

RECRUTEMENT

MOTIVER DES EQUIPES

GESTION DES LITIGES CLIENTS

ANALYSE DU TABLEAU DE BORD

RELATION CLIENT

FREELANCE

NETWORKS

GESTION COMMERCIALE

VENTE A DOMICILE