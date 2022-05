Marie-Claudine DEFER

Enseignante à la base, j'ai évolué depuis 30 ans avec la numérologie, les techniques "douces", les techniques énergétiques et les thérapies complémentaires à un suivi médical.

J'ai enseigné la numérologie, le Reiki, je pratique le Jin Shin Jyutsu.

Depuis 6 ans, je me suis spécialisée en EFT.

Technique de libération des émotions perturbantes, sorte d'acupuncture sans aiguilles, douce et libératrice.

Je pars aussi en voyage "Sur les ailes de l'EFT" où vous allez découvrir l'EFT tout en étant en vacances et en vous amusant!cette année, en Tunisie.

Je me déplace également pour enseigner l'EFT en Belgique et à l'étranger.

Je suis déjà allée à Paris et à Rome; je suis attendue à Ténérife, en Dordogne et plus...

Indépendante,je propose aussi des appareils de la société HTE en Australie.

Appareils qui allient le confort des massages thérapeutiques aux technologies modernes à usage domestique et personnel.

Ces appareils complètent très bien le travail énergétique en consultation.



Mes compétences :

Coaching

Coaching personnalisé

Ecoute

EFT

Empathie

Enseignement

Qualité

sérénité