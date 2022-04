Fabienne TRANCHANT

Passionnée par la communication et le potentiel humain, j'utilise une technique de préparation mentale appelée EFT.Simple et efficace,l'EFT se situe à mi-chemin entre la sophrologie et l'acupressure.

Bien que faisant merveille dans de nombreux domaines, je me spécialise en préparation mentale pour sportif.

Alors si vous connaissez des sportifs déterminés à réaliser leurs rêves, passez l'info.



Parce que la folie c'est toujours faire la même chose et s'attendre à un résultat différent

.

Rendez-vous sur mon nouveau site http://everyoneweb.fr/emopower



Mes compétences :

Absentéisme

Performance

Préparation mentale

Technique