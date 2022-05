Marie CLAVIER

Forte de ma connaissance de l’entreprise et des compétences acquises lors de mes fonctions d’animatrice santé, sécurité et environnement, j’ai pu participer à l’évaluation des risques liés à la circulation intra sites afin de planifier des actions correctives et préventives.

J’ai été en charge de remettre à jour les procédures d’évacuation en cas de situations d’urgence et de former l’ensemble du personnel à celles-ci

J’ai également eu l’opportunité de pratiquer des audits terrains en matière de sécurité et d’environnement qui est pour le moi le cœur du métier.

Je suis passionnée par le métier de préventeur en santé, sécurité et environnement et souhaite m'investir dans une structure sensible à ces thématiques.







Mes compétences :

Réglementation ICPE

Veille réglementaires HSE

OHSAS 18001

Norme ISO 9001

Audit interne

Norme ISO 14001

Évaluation des risques professionnels

Management opérationnel

Animation de formations

Microsoft Office

Internet

ISO 900X Standard

ISO 14001 Standard

IFS applications

Audit

Audit sécurité