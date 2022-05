Marie CLEREMBAUX

Architecte DE , je vous accompagne dans votre projet de rénovation:

De l'esquisse au suivit de chantier

Du permis de construire à la décoration intérieure



Les qualités que l'on me trouve:

- Rapidité d'adaptation et d'assimilation;

- Autonomie, réactivité et responsabilité.

- Engouement et Passion

- Patience et Persévérance



Ce que j'apprécie au quotidien:

- Aller sur les chantiers

- Les tableaux qui s'exposent à mes yeux chaque jour, sur les routes du Haut-Rhin.

- Découvrir les personnes lors de mes visites



Ce qui m'impressionne :

Le système aussi complexe que fragile de la vie





Le conseil que l'on me donne:

- être parfois plus détachée







Mes compétences :

Autocad

Google Sketchup

Allplan

Artlantis

Archicad

Adobe Creative Suite