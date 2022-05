Marie CLUCHIER

C’est au cours de mes expériences personnelle et professionnelle en magasin biologique que j'ai commencé à ouvrir la porte du monde des médecines douces et alternatives.

Je suis alors revenu à ma nature profonde, l'essentiel, et ai approfondi mes connaissances dans cette approche holistique, la naturopathie.

Attirée également depuis longtemps par tout ce qui a trait à l'énergétique, je me suis initiée à la culture, la spiritualité indienne et sensibilisée aux chakras ainsi qu'à l’aspect vibratoire du vivant.

J’ai ensuite évolué vers la médecine traditionnelle chinoise, le Qi Gong, et me suis intéressée à la circulation de l’énergie le long des méridiens.

Forte de mon envie d’aider autrui et de nature communicante, empathique, mais aussi tactile, j’ai souhaité utiliser mes mains et ma sensibilité énergétique sur mon prochain afin de compléter ma capacité de communication globale, par le toucher.

C’est pourquoi je suis aujourd’hui en formation de spécialiste en Iokai Shiatsu.