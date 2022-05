Marie COHEN SKALLI

A 35 ans, diplômée d'un IUP Banque, Finance, Assurance, j'occupe actuellement un poste d'analyste crédit au sein du groupe Crédit Agricole. Passionnée par le domaine bancaire et plus particulièrement par le contrôle et la conformité, je souhaite mettre en valeur mon esprit d'analyse pour m'investir dans un projet professionnel de qualité.



Par ailleurs, la diversité des postes que j'ai occupés démontre mes capacités d'adaptation. A travers ces différentes missions, j'ai prouvé ma rigueur de travail et l'importance qu'a pour moi le respect des procédures.



Autonome et ouverte d'esprit, je sais que la réussite d'une entreprise passe par la satisfaction de ses clients. Je suis à votre disposition pour vous rencontrer si l'une de vos missions correspond à mon profil.