Pauline BASILE (ANC.COHEN SKALLI)

Comprendre les attentes des marchés, développer les collaborateurs qui feront la richesse de l’offre de demain…. Manager généraliste ultra-positive, je suis convaincue de la pertinence d’un parcours client et d’un parcours collaborateur cohérents

J’aime plus que tout partager une vision, structurer les organisations et dynamiser mes collaborateurs autour de projets communs.

Parmi mes expériences :

- Management et dynamisation d’équipes finance, qualité et marketing : pour des fonctions très opérationnelles, épanouies et performantes

- Analyse de la performance commerciale et recommandations

- Accompagnement de projets de croissance externe

- Structuration d’organisations, déploiement de process et d’outils, accompagnement du changement

Je suis toujours prête à échanger autour de stratégie, marketing, organisation, management… et d’un bon café !



Mes compétences :

Anglais

Contrôle de gestion

Gestion de projet

Marketing opérationnel

Management

Marketing stratégique

Business Process Management