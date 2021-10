Bertrand MAGNIN

Très attentif au monde économique et bancaire, aux nouvelles technologies, au marketing de service et plus généralement aux domaines touchant à l’innovation, la data et à l’expérience client.

Compétences dans l'optimisation de la performance commerciale des réseaux, dans la conduite de projets / conduite de changement, savoir-faire en développement de nouvelles activités et création d’offres innovantes et solide expérience en management sur les marchés grand public, professionnels et entreprises.



Enthousiaste, passionné doté d'un sens développé du contact.



Banque de détail – Banque digitale – Distribution omnicanal – Stratégie Data – Marketing digital – Parcours clients – Amélioration de l’expérience clients – Open innovation – Partenariats Fintech – Transformation des organisations – Management d’équipes pluridisciplinaires



Mes compétences :

Assurance

Audit

Banque

Banque assurance

Conseil

Immobilier

Management

Communication