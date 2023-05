Morgan MAGNIN

Depuis le 1er septembre 2008, je suis Maître de Conférences en Sciences et Technologies de l'Information et de la Communication au département Info-Maths de l'École Centrale de Nantes. Mes travaux de recherche sont menés au sein de l'équipe MOVES (Modélisation et Vérification des Systèmes embarqués) de l'Institut de Recherche en Communications et Cybernétique de Nantes (IRCCyN). Je m'intéresse à la mise en œuvre de méthodes formelles pour la modélisation et la vérification de systèmes biologiques (notamment les réseaux de régulation génétique).



Ingénieur diplômé de l'Ecole Centrale de Nantes, titulaire d'un DEA en Automatique et Informatique Appliquée, j'ai soutenu le 13 décembre 2007 une thèse de Doctorat en Informatique sur le thème : Réseaux de Petri à chronomètres : temps dense et temps discret. J'ai effectué ces travaux au sein de l'équipe Systèmes Temps Réel de l'IRCCyN.



Pour plus d'informations concernant ces aspects, consulter la page relative à mes activités scientifiques : http://tinyurl.com/magnin-ecn



J'assure par ailleurs, à titre personnel, différentes missions de coordination culturelle. J'évolue en effet depuis une quinzaine d'années dans le milieu de la bande-dessinée et du cinéma d'animation, notamment en tant que critique.



A l'heure actuelle, je me concentre sur l'organisation d'activités visant à vulgariser ces medias. Je m'attache en particulier à accompagner des entités culturelles (festivals, médiathèques, centres sociaux-culturels, cinémas, etc.) dans la mise en place d'événements autour de la bande-dessinée et de l'animation, à destination des jeunes et du grand public.

C'est dans cette optique que j'ai fondé l'association Univers partagés, au printemps 2007, avec Rosalys et Jean-Marie Prudhon.



Depuis 2006, je fais partie du comité d'organisation des Utopiales, le Festival International de Science-Fiction de Nantes (44). Je joue le rôle de conseiller artistique pour la programmation liée à l'animation japonaise. Je suis également responsable des activités dédiées à la culture asiatique, axe que j'ai initié et que je développe au fil des ans.



Afin de promouvoir la création dessinée, je donne aussi des conférences sur la bande-dessinée européenne, américaine ou asiatique, ainsi que sur le cinéma d'animation.



Pour plus d'information sur ces éléments, consulter la page traitant de mes activités culturelles : http://hemisphair.net



Mes compétences :

Animation

Cinéma

Cinéma d'Animation

Coordination

Enseignement

Informatique

Recherche