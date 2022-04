Benoit VANDEVELDE

Je suis actuellement diplômé de l'Ecole Centrale de Nantes (options Informatique et Finance).

J'ai travaillé en CDD en tant que IT Quant, à Paris, chez Pricing Partners, suite à mon stage de fin d'études chez Daewoo Securities, filiale du groupe financier KDB, à Séoul, Corée du Sud.



Ayant un vif intérêt pour les mathématiques, la finance de marché et la programmation, j'ai acquis beaucoup de compétences dans ces domaines.

Je maîtrise notamment les langages C++, C#, Java, Python, CUDA (Nvidia), XML, SQL, Lex/Yacc, ainsi que les théories mathématiques entourant les produits financiers dérivés structurés.



Je suis une personne très dynamique, sportive et ayant travaillé comme bénévole au sein de la Croix-Rouge.



Je reprends mes études cette année en master 2 Mathématiques et Applications (ex-DEA Lamberton), afin d'avoir toutes les compétences techniques et fonctionnelles pour évoluer en banque ou chez les éditeurs de logiciels financiers.



Mes compétences :

C++

C#.net

JAVA

Python

Mathématiques financières