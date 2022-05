Marie COLCANAP

Exerçant depuis plus de 2 ans en tant que chef de projets ATM (Air Traffic Management) en contexte Agile, j’aime pousser une équipe à se surpasser et la piloter de manière efficace, tout en respectant les objectifs.



N'hésitez pas à prendre contact avec moi pour discuter d'éventuelles opportunités.



Mes compétences :

Analyse de risque

Enquètes de satisfaction

Prévention des risques

Bureautique

Audit qualité

Management des risques

Gestion de la qualité

Conduite du changement

Vigilance partagée

HACCP

Assurance qualité

Gestion de la relation client

Négociation

AMDEC / FMEA

Méthodologie SAM (Safety Assessment Methodology)

Agile Scrum

Chiffrage

Animation d'équipe

ED 109 / ED 153 / DO 178B

Gestion de projet

Animation de réunions

Animation de formations

Analyse fonctionnelle

Cahier des charges