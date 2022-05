Marie COLMANT-LOUBINOUX

Depuis mi-mars 2015, je suis responsable Offres commerciales de la Région France de SYSTRA. Dans le cadre de mes fonctions, j'élabore et coordonne les offres importantes et sensibles pour le compte des directions de la Région France. Je suis responsable de la pertinence et de la qualité de l'offre produite notamment en ce qui concerne la méthodologie technique, l'organisation du projet, l'offre financière, le staffing, les références, la gestion des risques et le planning. Je suis également impliquée lors de la préparation et lors de la présentation des offres de soutenance auprès de nos clients, lors des négociations.



Mes compétences :

Droit de l'Environnement

formateur

transport ferroviaire

Commercial

Management

Pilotage d'offres

Infrastructures linéaires