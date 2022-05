Marie COLOMB

Depuis novembre 2017 en poste au sein de la société SGS France, je suis diplômée d'un Master Professionnel en Chimie, avec une spécialisation dans les polymères et les surfaces, complété d'une formation de négociateur commercial.



De nature sociable, sérieuse et ouverte, le travail en équipe est pour moi primordial.



Mes différentes expériences professionnelles font de moi une personne entière, avec le sens de la relation client, le sens de la rigueur et de l'autonomie.



Mes compétences :

Polymères

Relation clients

Négociation

Formulation

Biomatériaux

Vente B2B

GC/MS

HPLC

Expertise technique

Analyse