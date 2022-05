Marie-Colombe CHARMANT

Forte de quinze ans d'expérience acquise dans le domaine de l'esthétique et de la mode, mon parcours m'a permis d'évoluer dans des univers variés et complémentaires auprès d'une clientèle à la fois nationale et internationale, en attente constante de produits et de services haut-de-gamme.



J'ai pu ainsi prendre des responsabilités, confirmer mon adaptabilité. Mon aisance relationnelle, ma polyvalence, mon savoir-être, ma capacité d'écoute, mon sens du service et de l'organisation sont des atouts qui m'ont permis d'atteindre les objectifs confiés et d'occuper des postes à chaque fois plus valorisants. (Le dernier étant celui de directrice de boutique chez Franco Pianegonda, l'unique vitrine du créateur italien en France).



Ce dernier poste m'a déterminé dans la volonté de créer ma structure de conseils en image et réalisation de projets personnalisés car, de part mon secteur géographique concentré entre l'Avenue Montaigne et la Rue Saint-Honoré,j'ai pu confirmer mes compétences dans le conseil personnalisé adressé à une clientèle locale et internationale exigeante et raffinée.



J'ai constaté que face à une très forte demande d'originalité et de personnalisation, on assiste à une émergence de lieux plus intimistes qui mettent à disposition de cette clientèle une disponibilité totale et des attentions personnalisées dans le but de créer un vrai lien de communication et de confiance tout en apportant des réponses originales et d'exception.



Par le biais de "Black Orchidée Paris", je souhaite donc apporter mes compétences et répondre aux attentes d'une clientèle toujours plus exigeante et plus pointue en matière de mode et de "lifestyle".



Mettre à profit mon savoir-faire et ma passion pour la mode constitue pour moi une référence et par-dessus tout, un outil de travail indispensable pour optimiser les résultats et veiller à l'exercice d'un travail de qualité.



Mon fichier clients est encore actif; mes contacts intéressants mais je reste disposée à découvrir et rencontrer des professionnels ayant les mêmes attentes que les miennes.



Mes compétences :

Relations publiques

Luxury lifestyle

Direction général

Fashion

Sales manager

Event manager

Leadership and team management

Recrutement