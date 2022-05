Marie COMYN

Après 5 ans d'expatriation au Japon (suivi de conjoint), je suis rentrée en France et suis a la recherche d'un emploi. Je suis disponible immédiatement.



Mes compétences concernant les statistiques et Bases de données sont :

Profiling, Analyse de campagnes, Textmining, Life Time Value, Cross selling, Scoring, Segmentation, Clustering, Construction de BDD et Datamart, Mise à jour de Datamart, Définition et création d’indicateurs spécifiques en fonction des secteurs d’activité



Mes langues parlées sont :

Anglais (courant)

Japonais (conversation)



Mes compétences en informatique sont :

SAS, Microsoft Office, Excel VBA, SQL, Access, SPSS, SPAD, Oracle, KnowledgeStudio



Mes compétences :

Datamining

Fidélisation

Rétention

SAS

Scoring

Segmentation

Statistiques