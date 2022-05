Marie COMYN

Généraliste



Compétences :

Recrutement

• Traitement des demandes de recrutement, aide à la définition des besoins

• Sourcing, réalisation et diffusion d’annonces

• Elaboration du profil de poste

• Présélection des candidats

• Entretiens de recrutement

• GPEC



Formation

• Recueil des besoins

• Sourcing et relation avec les organismes

• Suivi du budget/prise en charge par OPCA

• Logistique



Relations sociales et disciplinaires

• CE / DUP

• CHSCT

• Sanctions

• NAO

• Conventions et accords



Gestion des variables de paie

• Suivi des absences et congés

• Gestion des heures supplémentaires / complémentaires / annualisées

• Suivi des assurances/mutuelles

• Contrôle des modifications

• Solde de tout compte



Gestion administrative

• Elaboration du contrat de travail et avenants

• Gestion des entretiens annuels

• Gestion de l’évolution des carrières

• Attestations courantes

• Secrétariat de direction / Gestion d’agenda

• Dossiers contentieux



Mes compétences :

Ressources humaines

Management

Communication

Paye

Recrutement

Formation

Administration du personnel

Relation sociale

Intercultural management

Relationnel aisé

Esprit de service

Discrétion

Sens des priorités

Organisée

Bon relationnel