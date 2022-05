De formation graphiste et monteur truquiste, je travaille dans la communication audiovisuelle. Final Cut/première/after effects /Photoshop/Illustrator

Je recherche tous types de projets.

Réalisation, cadre, montage vidéo et postprod.

Mon book:

Http://mariecoquand.wix.com/réalisatrice



Mes compétences :

Final cut pro

Adobe Encore

After Effects CS6

Adobe Illustrator

Adobe Premiere CS6

Adobe Photoshop CS6