Marie CORATELLA

Coordonner et participer à la gestion des activités d’une société dans les fonctions commerciales, administratives, R.H.



Expérience confirmée dans la gestion et l’organisation opérationnelle, la négociation et la vente. Secteurs : Tourisme d’affaires & Loisirs – Transport et Automobile - Banque / Finances - Back-Office

Bilingue italien dans un environnement international.



Après un BTS Tourisme, ma carrière a débuté auprès d'un grand Groupe Automobiles italien où j'ai su développer mon esprit commercial, ma curiosité, apprendre la rigueur et être autonome.



En rejoignant une compagnie aérienne italienne, j'ai pu confirmer mon plaisir à gérer et participer à l'organisation opérationnelle d’une entreprise, confirmer mes capacités à négocier et vendre auprès d’une clientèle B2B et contractualiser.



Autant à l'aise sur le terrain que dans un bureau, je possède une grande capacité d'adaptation, je suis capable de travailler seule et en équipe.



Dotée d'une grande aisance relationnelle, diplomate et sens de la confidentialité, j'ai su instaurer une relation de confiance avec la clientèle. La création de la structure touristique m'a permis d'exploiter toutes mes compétences transversales et cultiver ainsi encore plus ma polyvalence.



Riche de ces expériences professionnelles et humaines, j'ai acquis de solides bases dans les domaines : Gestion opérationnelle et participation à l’organisation d’une entreprise, développement Commercial, Communication & Presse, R.H.



Mes compétences :

Entreprenariat

Vente B2B

Développement commercial

Négociation commerciale

Communication

Négociation contrats

Management

Partenariats

Gestion commerciale

Evènementiel et Partenariats

Développement touristique

Bilingue italien

Bienveillance

Travail d'équipe

Adaptabilité

Autonomie commerciale

Empathie

Analyser écouter réfléchir agir

Rigueur

Autonomie professionnelle