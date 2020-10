Benoît HABERSETZER

La langue allemande est un élément moteur et indissociable de ma personnalité.



Cet aspect linguistique m'a encouragé à orienté mon parcours universitaire puis professionnel vers un environnement de travail multiculturel. Cela me permet constamment d'affûter mon esprit d'entreprise, ma persévérance et ma fibre commerciale.



Soucieux d'apporter quotidiennement un service de qualité en participant à l'amélioration des Service pour satisfaire la clientèle.

Actuellement à l’écoute du marché, je développe mon réseau professionnel pour continuer à évoluer dans un environnement multiculturel et dynamique.



Communicant et à l'aise en accueil physique et téléphonique, je suis prêt à relever de nouveaux défis relationnels et linguistiques dès Juin 2018.



Restant à votre écoute pour toute information complémentaire,

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma profonde considération.



Benoit HABERSETZER

benoit.habersetzer@gmail.com



Mes compétences :

Informatique

Patience

Technicien

Pédagogue

JD Edwards

Persévérance

Ecoute active

As400

Lotus Notes

Prospection

Force de proposition