Khalid RAOUKI

De formation commerciale, complétée par des études de droit m'ont fait évolué dans un premier temps dans le domaine du commerce auprès de particuliers (BtoC) et un deuxième temps le secteur de la relation clientèle (centre d'appels) . Et j'ai saisi une opportunité qui m'a permis d'intégrer une entreprise évoluant dans le secteur du transport routier de marchandises sur un poste d'exploitant puis responsable de l'exploitation.

Mes activités lors de ma fonction occupée telles que la définition stratégique, le développement commercial, le suivi budgétaire et financière, la gestion de l'exploitation avec l’engagement au quotidien d’assurer ma mission avec l’exigence de la meilleure qualité de services rendu aux clients passant par un management opérationnel efficient en organisant la production et en pilotant la performance, en dynamisant l’esprit d’équipe et en mobilisant les énergies tout en valorisant les efforts et les compétences de chacun me conduisent à m'orienter et me former au métier de Manager Supply Chain avec l'objectif de me diriger vers les fonctions de dirigeant d'entreprise avec la formation adaptée.

Ainsi je recherche assidûment un contrat de professionnalisation dans le domaine du transport/logistique et/ou industriel.



Mes compétences :

Développement commercial

Pilotage de projet

Participer à la définition de la stratégie commerc

Définir le plan d'action commerciale

Garantir les engagements commerciaux

Développer l'offre de service

Gestion de portefeuille

Gestion de l'exploitation

Elaborer et mettre en oeuvre une offre globale de

Déterminer l'organisation logistique adaptée à tou

Mener des opérations : objectif de rentabilité et

Coordonner et contrôler l'exécution des prestation

Management

Organiser l'activité et encadrer l'ensemble des op

Manager les personnels sédentaires et roulants

Assurer le suivi budget et analyser les données é

Concevoir, mettre en place et contrôler l'ensemble

Sensibiliser aux procédures de prévention sécurité

Contrôler l'application des règles, des consignes

Organiser et contrôler les interventions de sécuri

Evaluer les situations, les risques et les besoins

Renseigner les supports de suivi d'activité

Echanger des informations avec l'équipe

Sécurité incendie

Gestion des alarmes

TMD