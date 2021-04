Soukaïna ADLAME

Qui je suis?

---> Une passionnée, toujours enthousiaste, curieuse et force de proposition!

---> Penchant assumé pour les nouvelles technologies et le recrutement.

---> Ma principale qualité : L'adaptabilité!

Ce qui m'anime?

---> Les défis!

Ce dont j'ai envie?

*** Travailler en mode projet sur des problématiques humaines variées et à forts enjeux, auprès de Directions des Ressources Humaines d'entreprises de toutes tailles (stratégie et feuille de route RH, optimisation et digitalisation des processus RH, gestion des talents, conduite de projets SIRH, accompagnement des transformations, démarches managériales...).

***Etre en contact direct avec les clients, mais aussi côtoyer et échanger en interne avec des experts aux profils différents (sociologues, consultants, data scientists, web designers…) et participer aux chantiers internes des entreprises (recrutement, animation, marque employeur, réseaux sociaux...).



Mes compétences :

Ecoute

Adaptabilité

Réactivité

Animation

Reporting

Prospection commerciale

Gestion du stress

Recueil des besoins

Sociologie

Analyse

Communication

Analyser les besoins et définir les objectifs

E-sourcing

Expression de besoins

Management commercial

Attentif

Administratif

Ambition

Réseaux sociaux

Anticipation

Analyse des besoins

Rédaction

Sourcing

Briefing

Relationnel

Brainstorming

Recrutement

Animation de réunions

Recrutement cadres

Business Development

Audit

Human Resources

Gestion des talents

Startups