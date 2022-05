Marie CORBIÈRE

Diplômée de l'INSA de Lyon en Génie Energétique et Environnement, j'accorde une grande attention aux problématiques de l'énergie et de l'environnement. Fortement intéressée par le monde de l'énergie (production et distribution de l'énergie, énergies renouvelables, efficacité énergétique et maîtrise de l'énergie...), j'aime l'associer avec ma sensibilité environnementale et développement durable.



Dotée d'un bon sens relationnel, rigoureuse et autonome dans mon travail, tout en sachant travailler en équipe, je suis actuellement à la recherche d'un emploi dans lequel je puisse exprimer ma motivation et participer à la prise de conscience d'un besoin de démarches énergétiquement efficientes et durables ainsi qu'à leur mise en place.



Curieuse, j'ai récemment suivi un MOOC sur les "Villes intelligentes : défis technologiques et sociétaux" afin de compléter mes connaissances sur ce sujet, de plus en plus d'actualité dans notre société.



Mes compétences :

jQuery

Simulink

Pascal

Navision

Microsoft Office

HYSYS

HTML

FORTRAN