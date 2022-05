Marie CORRAL

Apres 14 ans de conseils et suivis de TPE artisanales me voici operationnelle en charge de l administratif et de la gestion des RH dans une TPE. De nouveaux interlocuteurs, de nouveaux horizons ! Un chanagement radical meme si je reste dans le domaine de la RH le mettre en application et etre sur le terrain s averent different que de le conseiller ! Beau challenge

Et vous qu attendez vous pour changer de voie ?



Mes compétences :

Gestion des ressources humaines

Qualité

Gestion de projet

Conseil RH

