Je suis une femme dynamique de 25 ans diplômé en hôtellerie, qui à travailler à l'étranger par le passé en Australie et aux États-Unis très souvent en hôtellerie restauration.

J'ai récemment eu une offre d'emploi en tant que superviseur en restauration en Chine.

Aujourd'hui je cherche à me réorienter vers un poste plus lucratif. Je recherche un emploi qui me permettra d'accéder à une certaine stabilité.