Patrice CORVEC

Technicien de maintenance dans le domaine électronique depuis 18 ans au sein de ma marine nationale, je souhaite faire évoluer ma carrière professionnelle.



J'ai acquis, à travers mes différentes expériences des compétences dans les domaines de l'électrotechnique et de l'électronique pour lesquelles j'ai mis en œuvre et appliqué une politique d'hygiène et de sécurité.



J'ai, par ailleurs développé mon sens de l'organisation et des responsabilités en occupant un poste d’adjudant de compagnie : planifier et gérer le personnel de mon unité tout en sachant rester à leur écoute.



Disponible et mobile je recherche un emploi dans la maintenance électronique, électrotechnique ou au sein d'un service de prévention des accidents.



Mes compétences :

Maintenance

Électronique

Sécurité

Prévention