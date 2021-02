Etienne BARTH

Je suis titulaire d'un BEP agricole de spécialité "Travaux paysagers" et de niveau Bac professionnel dans la même spécialité mais, suite à des problèmes de rapidité, j'ai du me reconvertir dans le secteur tertiaire.



Mes compétences sont les suivantes :



Trier du courrier

Vérifier des pièces comptables

Utiliser Ciel gestion commercial

Gérer des retours Poste

Traiter des documents administratifs

Saisir des documents professionnels

Utiliser des packs office 2010 et Open Office.



J'ai acquis ces compétences en poste chez Document'Hom (trier du courrier et vérifier des pièces comptable) et le reste en formation. Elles sont sanctionnées par un titre d'agent administratif.



Il me manque le Certificat de compétences professionnelles accueil physique et téléphonique.se

Je cherche une entreprise qui puisse m'aider à m'entrainer sur l'accueil physique et téléphonique, ainsi que la gestion du courrier.

J'ai mit un terme à la collaboration avec Document'Hom Centre-Val de Loire le 9 décembre 2020.



Je suis également réserviste de la Marine Nationale et de la réserve communale de sécurité civile de la ville d'Orléans



Je développe mon business en offrant du travail aux gens.

www.alliances-synergie.com



Si vous cherchez un mode de communication 100 % gratuit, qui n'a aucune interférence avec le réseau numérique GSM, rejoignez nous!









Je vous donne rendez vous sur www.reseau.journaldunet.com et www.linkedin.com



