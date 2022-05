Marie COTELLE

Issue de la formation Design de Mode, Textile et Environnement à l'ESAAT - ROUBAIX, j'exerce mon métier de graphiste textile en tant que free lance. Les domaines d'activité dans lesquels j'œuvre sont le linge de maison, la décoration, le textile d'ameublement haut de gamme ainsi que l'équipement de la maison.



Adaptabilité, créativité, sens du produit sont mes principales qualités. Soucieuse de l'environnement de création contemporaine dans lequel je baigne, je me remet sans cesse en quête de nouvelles réponses créatives tout en gardant un véritable intérêt pour le dessin à la main.



Par ailleurs, je donne quelques heures de cours dans la section BTS Design de Mode, Textile et Environnement de l'ESAAT. J'enseigne, aux étudiants de première année, les bases de CAO Photoshop et Illustrator dans une optique textile.



Mes compétences :

Décoration

Dessinatrice

Infographie

Textile

Graphisme

Enseignement artistique

Peinture et Aquarelle

Environnement de la maison

Identité visuelle